Emeklilikte Yaş Takılanlar (EYT) konusu hakkında araştırmalara devam ediyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT ile ilgili yasa çıkacak mı, çıkmayacak mı sorusuna, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi. Emekli olabilmek için prim gününü doldurup yaşını doldurmayı bekleyenler için EYT yasası çıkacak mı? EYT'de son durum ne? İşte detaylar...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Bakan Selçuk'un EYT açıklaması:

AK Parti iktidarları döneminde bütün emekçilerin emeklerine her daim sahip çıktıklarını belirten Çalışma, Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bunu yaparken sadece geçmişi değil gelecek kuşaklarımızı da düşündük. Bu yüzden de her zaman dile getirdiğimiz ve Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi EYT gündemimizde yok" dedi.

BAKAN BERAT ALBAYRAK'IN EYT AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 Şubat 2019 tarihinde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna "EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok" yanıtını verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN EYT İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?