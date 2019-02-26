Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "TOBB'dan yeni istihdam taahhüdü aldım. 2.5 milyon kişilik ilave istihdam sağlayacaklar" açıklamasının ardından hükümet ve iş dünyası el ele verdi. 'Burası Türkiye burada iş var' sloganıyla ikinci seferberlik başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceklerini belirtti.
DÜNYADA YOK: 2019 ve 2020'de ilk defa işe alınacak her işçinin sigorta ve vergilerini üstlendik. 2018'de 9 ayı bulan asgari ücret desteği, 2019'da 12 ay boyunca verilecek. Ayrıca 1 Şubat ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan işçilerimizin 3 ay süreyle tüm prim, vergi ve ücret desteği yine devletimiz tarafından karşılanacak. Dünyada belki bu kadar güçlü bir istihdam teşvik paketi yoktur.
KOBİ'LERE YENİ PAKET: Ocak'ta 13 bankanın katılımıyla KOBİ'lerimiz için 20 milyar liralık bir kredi paketi müjdesini vermiştik. Yeni bir paket geliyor, bu hafta açıklayacağız. Esnafımız için Halkbank aracılığıyla açıkladığımız yılın 3 ayındaki 10 milyar liralık paketin 66 bin 236 esnafa 6.2 milyar liralık kredi tutarına ulaşmış bulunuyoruz. Mart'ın ortasına doğru 10 milyar liralık kredi paketinin ilk kısmını esnafımıza kullandırmış olacağız.
FAİZLER DÜŞÜYOR: Attığımız her adım, sağladığımız her iyileşme piyasalarda etkisini gün be gün gösteriyor. Faizlerde Ağustos'un etkisi silindi. Yetmez daha da düşecek.
EN AZ 1 KİŞİ ALIN
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu kampanya için TOBB olarak 81 ilde ve 160 ilçede çalışacağız" dedi. Hisarcıklıoğlu, iş dünyasına, "Bu tarihi desteklerden faydalanın. En az bir işsizi işe alıp hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun" çağrısında bulundu.
VERİLEN TEŞVİKLER
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdam teşvikleri hakkında bilgi verirken, şu mesajları verdi:
İşverenlerin Nisan sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdamda, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet karşılayacak. Şartlar sağlanırsa, devlet izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edecek.
Alınan her sigortalının, asgari ücret düzeyinde prim ve vergileri 12 ay karşılanacak.
Prime esas kazanç tutarı üzerinden 5 puan prim indirimi çalışan başına 128 lira ile 960 lira arasında işverenin yükünü hafifletiyor.
5 puana ilave, 51 il ve 2 ilçede faaliyet gösteren işverenlere; prime esas kazanç alt tutarı üzerinden 6 puanlık indirim daha yapılıyor.
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