Devlet hastanelerinde muayene olabilmek için belirlenen muayene ücreti ödemesi yapılmalıdır. Sigortasız kişilerin öncelikle randevu alıp daha sonra paralı hasta girişinden kayıt işlemlerini tamamlayarak hastane veznesinden muayene ücretini ödemeleri gerekiyor. Peki, devlet hastanelerinde sigortasız muayene ücreti ne kadar? 2019 muayene katkı payı sorgulama nasıl yapılır?

DEVLET HASTANELERİ SİGORTASIZ MUAYENE ÜCRETİ

Sigortası olmayan kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için muayene ücrei ödemelidir. Muayene olabilmek için öncelikle MHRS üzerinden randevu alınmalıdır. Daha sonra hastanenin ilgili kayıt bölümünden kaydını yaptırması ve vezne bölümünde muayene ücretini yatırması gerekiyor.

MUAYENE KATILIM PAYI NASIL SORGULANIR?

Muayene katılım payı sorgulama işlemi, Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği ile e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden gerçekleştirilmektedir. E-Devlet'in https://www.turkiye.gov.tr/muayene-katilim-payi-sorgulama sayfasına girerek açılan sayfada alınan ilaçlar ile birlikte o ilaçları hangi eczaneden aldığınız görülebilmektedir. Ayrıca bu sayfada ilaç katılım payı ve muayene katılım payı yazmaktadır.

SİGORTALI MUAYENE ÜCRETLERİ

Sigortalı olarak çalışanların devlet hastanelerinde muayene ücretleri 2019 yılı itibarıyla 6 lira oldu. Geçtiğimiz sene 5 TL olan ücret yüzde 20 zamlandı. Eğitim ve araştırma hastanelerinde ise 7 lira olan ücret, üniversite hastanelerinde 8 lira oldu.

Sigortalı kişilerin muayene ücretleri reçeteye yansıtılır ve eczanelerde ilaç alınırken bu ücret de tahsis edilir.