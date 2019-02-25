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  • 25.02.2019 16:30
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 16:30

nde ücreti ne kadar? 2019

nde sigortalı ve sağlık güvencesi olmayan herkes muayene ücreti ödeyerek tedavi olabiliyorlar. Devlet hastanelerinin acil polikliniklerinde ise herhangi bir ücret ödemeden muayene olunabiliyor. Peki, sigorsatız bir kişi devlet hastanelerinde ne kadar ücret öder? 2019 muayene katkı payı ne kadar oldu?

Devlet hastanelerinde sigortasız muayene ücreti ne kadar?

nde muayene olabilmek için belirlenen muayene ücreti ödemesi yapılmalıdır. Sigortasız kişilerin öncelikle randevu alıp daha sonra paralı hasta girişinden kayıt işlemlerini tamamlayarak hastane veznesinden muayene ücretini ödemeleri gerekiyor. Peki, devlet hastanelerinde ücreti ne kadar? 2019 nasıl yapılır?

DEVLET HASTANELERİ SİGORTASIZ MUAYENE ÜCRETİ

Sigortası olmayan kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için muayene ücrei ödemelidir. Muayene olabilmek için öncelikle MHRS üzerinden randevu alınmalıdır. Daha sonra hastanenin ilgili kayıt bölümünden kaydını yaptırması ve vezne bölümünde muayene ücretini yatırması gerekiyor.

MUAYENE KATILIM PAYI NASIL SORGULANIR?

işlemi, Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği ile e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden gerçekleştirilmektedir. E-Devlet'in https://www.turkiye.gov.tr/muayene-katilim-payi-sorgulama sayfasına girerek açılan sayfada alınan ilaçlar ile birlikte o ilaçları hangi eczaneden aldığınız görülebilmektedir. Ayrıca bu sayfada ilaç katılım payı ve muayene katılım payı yazmaktadır.

SİGORTALI MUAYENE ÜCRETLERİ

Sigortalı olarak çalışanların devlet hastanelerinde muayene ücretleri 2019 yılı itibarıyla 6 lira oldu. Geçtiğimiz sene 5 TL olan ücret yüzde 20 zamlandı. Eğitim ve araştırma hastanelerinde ise 7 lira olan ücret, üniversite hastanelerinde 8 lira oldu.

Sigortalı kişilerin muayene ücretleri reçeteye yansıtılır ve eczanelerde ilaç alınırken bu ücret de tahsis edilir.

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