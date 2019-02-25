Yerli stent hamlesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl açıkladığı 135 milyar liralık süper teşvikler ilk mevyesini verdi. Stent teknolojisinde lider olmaya hazırlanan Alvimedica'nın Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, Çatalca'da 30 milyon dolar yatırımla inşa ettikleri fabrikayı Mart'ta açacaklarını söyledi. Fabrikanının açılışını Başkan Erdoğan yapacak. Alaton, Türkiye'de pazar büyüklüğü 120 milyon dolar olan ve tamamı ithal edilen stentlerin yurt içinden karşılanacağını belirterek, "350 bin adet ithal ediliyor. Biz toplam 900 bin adet üretebileceğiz. 300 bin Türkiye'ye, 600 bin adet ise ihraç edilecek" diye konuştu. 1 yıl sonra 900 binlik kapasiteye ulaşacaklarını belirten Alaton, "Şu anda 300'e yakın istihdamımız var. İlk etapta 350-370'e çıkacak" dedi. Alaton, kapasitenin maksimum noktaya ulaşması halinde istihdamın bin kişiyi aşacağını kaydetti.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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