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  • 23.02.2019 14:37
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 14:46

Emekliye, çalışan anneye ve taşeron işçiye müjde! detaylarını anlattı

Emekliye ikramiye, çalışan annelere İŞKUR'dan yarım maaş, kadroya alınan taşeron işçilere ise maaş ve tediye müjdesi geldi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü , milyonlarca kişiye verilen müjdelerin ayrıntılarını tek tek anlattı.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emekli, çalışan anne ve taşeron işçiye verilen müjdelerin detaylarını açıkladı.

İşte Faruk Erdem'in açıklamaları:

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