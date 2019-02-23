Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emekli, çalışan anne ve taşeron işçiye verilen müjdelerin detaylarını açıkladı.
İşte Faruk Erdem'in açıklamaları:
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emekli, çalışan anne ve taşeron işçiye verilen müjdelerin detaylarını açıkladı.
İşte Faruk Erdem'in açıklamaları:
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