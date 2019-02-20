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  • 20.02.2019 21:00
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 21:02

için flaş tahmin! O seviyeyi görebilir

ne kadar olur? sorusu ekonomi dünyasında ve vatandaşlar tarafından merak edilirken için flaş bir öngörü geldi. Peki, Dolar nasıl düşüşe geçer? ? İşte Dolar hakkında Nomura Gelişen Piyasalar Direktörü Henrik Gullberg'in öngörüsü...

Dolarda son dakika gelişmeleri... Nomura Gelişen Piyasalar Direktörü Henrik Gullberg doların gidişatına yönelik dikkat çeken bir öngörüde bulundu. TCMB'nin sıkı para politikasına vurgu yapan Gullberg sıkı politika devam ederse dolarda düşüşün şu seviyeye kadar düşebileceğini açıkladı.

Nomura Gelişen Piyasalar Direktörü Henrik Gullberg büyük Merkez Bankalarının son dönemde güvercinleşmesinin gelişen piyasalar için olumlu olduğunu belirtti.

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