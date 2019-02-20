Dolarda son dakika gelişmeleri... Nomura Gelişen Piyasalar Direktörü Henrik Gullberg doların gidişatına yönelik dikkat çeken bir öngörüde bulundu. TCMB'nin sıkı para politikasına vurgu yapan Gullberg sıkı politika devam ederse dolarda düşüşün şu seviyeye kadar düşebileceğini açıkladı.

Nomura Gelişen Piyasalar Direktörü Henrik Gullberg büyük Merkez Bankalarının son dönemde güvercinleşmesinin gelişen piyasalar için olumlu olduğunu belirtti.