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lerdeki vurgun pes dedirtti!

lerdeki denetim, vurgunu gözler önüne serdi. 1 liraya alınan salatalığın 9 liraya, 50 kuruşa alınan patatesin 4 liraya satıldığı tespit edildi.

Bu ne hal!
Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar fahiş kârlarla fiyatı yüzde 500'lerin üzerinde artan sebze-meyve fırsatçılarına karşı tanzim operasyonu ile kı rahatlatan hükümetin, hallerde gerçekleştirdiği denetim büyük vurgunu ortaya çıkardı. Fahiş fiyat uygulaması yapan 88 firma ve 244 işlem tespit edildi. Yüzde 100-250 arası kâr koyulan 141 işlem, yüzde 250-400 arası kâr koyulan 41 işlem, yüzde 400- 800 arası kâr koyulan 10 işlem tespit edildi.



88 firmaya 2 milyon ceza kesilecek. Ataşehir halinde 1 liraya alınan salatalığın 9 liraya, 50 kuruşa alınan patatesin 4 liraya, 4 liraya alınan sarımsağın 25 liraya satıldığı tespit edildi. Aynı şekilde halinde 86 kuruşluk biberin 5.5 liraya, 80 kuruşluk armutun 5 liraya satıldığı ortaya çıktı.

PINAR ÇELİK NACAR

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