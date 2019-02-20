Tanzim satışa esnaf desteği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Burdur mitinginde pahalılığın devam etmesi halinde seçim sonrası tanzim satışları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile konuşarak 81 ile yayacaklarını dile getirmesinin ardından açıklamalarda bulunan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafla yapılan işbirliği bizleri mutlu ediyor. Dolayısıyla biz müşterinin hangi ürünlere ağırlık verdiğini, insanların tanzim satış yerine gitmektense kendi kapılarının önünden alışveriş etmeleri hem bizim açımızdan iyi hem de 'Bu olayın müsebbibi biz değiliz' demek manasında da bizim için önemli" ifadelerini kullandı.
Tanzim satışların esnaf eliyle giderse 81 milyona ulaşmasının daha kolay olacağını belirten Palandöken, Cumhurbaşkanlığı'nın ve ilgili bakanlıkların bir kararı olursa ellerini taşın altına koyabileceklerini dile getirerek, "Bu uygulamayı hayata geçirmeye muktediriz. Bu şekilde fiyatlar daha rahat kontrol altına tutulabilecektir" diye konuştu.
SIRA ETTE
Sebze-meyveden sonra et için de tanzim satış gündemde. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülenç Tunç, ucuz yerli besi eti satışı için üreticilerin de tanzim işine girmek istediklerini belirterek, "Tanzim satış başlarsa fiyat en az yüzde 30 ucuzlar" diye konuştu.
BETÜL USTA
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