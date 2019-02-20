Honda, Türkiye’de devam edecek

HONDA Türkiye Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Satış, Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Honda'nın Türkiye'deki faaliyetlerine devam edeceğini belirterek, "Honda, Türkiye'den çıkmıyor. Sektörde yaşanan gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki dönemde elektrikli araçların üretimine yoğunlaşacağız. Bu kapsamda küresel üretim sistemimizi ve kabiliyetimizi tekrar gözden geçiriyoruz" dedi.
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