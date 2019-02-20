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ların si için son başvuru ’ta

Cezaların iadesi için son başvuru 28 Şubat’ta
Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari para larının si için başvuru süresi 28 Şubat'ta dolacak. Yasa kapsamında 15 Temmuz Şehitler ve köprülerinden araç sınıflandırması itibarıyla kullanılması yasak geçişler nedeniyle düzenlenen idari para cezaları iade ediliyor. Düzenleme, 2 Kasım 2016- 31 Aralık 2018 döneminde bu köprülerden yasak olduğu halde geçiş yapılması nedeniyle ödenen idari para cezalarını kapsıyor. Başvuruların, dilekçeyle en yakın vergi dairesine 'a kadar yapılması gerekiyor. Başvuruyu alan vergi daireleri, bu dilekçeyi iadeyi yapacak vergi dairesine aynı gün elektronik ortamda iletecek. Vergi dairelerince iade işlemleri, 29 Mart'a kadar gerçekleştirilecek.

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