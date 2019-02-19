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Yeni havalimanı metrosu onaylandı
Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Havalimanı-Halkalı hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı projelerinin imar planlarını onayladı. Revizyonlar yapılarak Meclis'e gönderilen imar planlarına ilişkin raporda, İstanbul Havalimanı-Halkalı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatlarının hayata geçirilmesi halinde ulaşım sorununun çözümüne katkı sunacakları belirtildi.

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