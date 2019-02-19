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’den 2 yeni sefer

THY’den 2 yeni sefer
Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (), uçuş ağına 2 yeni rota ekliyor. THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "Ortaklığımız yönetim kurulunca, pazar koşullarına bağlı olarak Kongo Cumhuriyeti'nin Pointe-Noire ve 'nın Port Harcourt şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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