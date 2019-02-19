AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 3600 ek gösterge bekleyenler için önemli açıklamalarda bulundu. Turan açıklamasında, Meclis kapanmadan torba yasa teklifinin gündeme gelebileceğini belirtti. Şimdi birçok kişi 3600 ek gösterge hakkında son durum ne sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilen detaylar...

3600 EK GÖSTERGE HAKKINDA SON DURUM NE?

Bülent Turan, Meclis takviminin uygun olması durumunda 3600 ek göstergenin seçimden önce çıkarılabileceğini belirtti. Turan, Meclis kapanmadan torba yasa teklifinin gündeme gelebileceğini ve Meclis takviminin uygun olması durumunda 3600 ek göstergenin seçimden önce çıkarılabileceğini söyledi.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

18 Ocak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gündemdeki 3600 ek gösterge konusuna da değinen Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayırım yapılmaksızın 3600 kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.