İş arayan vatandaşlar PTT personel alımı başvurularıyla ilgili detayları araştırıyor. PTT tarafından yapılan açıklamada 2023 yılına kadar 60 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi binlerce kişi 2019 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, PTT personel alımı başvuru şartları neler? İşte PTT personel alımıyla ilgili merak edilen detaylar...

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Personel alımı için PTT'ye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar internette konu hakkında araştırma yapıyor. PTT'nin KPSS'siz personel alımı başvuru şartlarına dair detayları haberimizde sizin için araştırdık.