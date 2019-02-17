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25 bin çı atanacak

25 bin sağlıkçı atanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin , "25 bine yakın stratejik in atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Bin 480 kişinin ataması yapılacak" dedi. Koca şu bilgileri verdi: "2019'da pratisyen, aile hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimi olmak üzere 25 bine yakın personel atamasının yapılacak. 28 şubatta atanacakların 647'si pratisyen, 773'ü uzman hekim olacak. Yan dallarda da 58 kişi atanacak."

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