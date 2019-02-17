Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Bin 480 kişinin ataması yapılacak" dedi. Koca şu bilgileri verdi: "2019'da pratisyen, aile hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimi olmak üzere 25 bine yakın personel atamasının yapılacak. 28 şubatta atanacakların 647'si pratisyen, 773'ü uzman hekim olacak. Yan dallarda da 58 kişi atanacak."
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- 17.02.2019
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25 bin sağlıkçı atanacak
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