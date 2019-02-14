Vatandaşlar internette e-bordro sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Maaş bordrosu aylık kazancı belgelemektedir. Kamu ve özel kurumlar, işçilerin ücretlerini her ay düzenli olarak maaş bordrosuna eklemektedir. E-bordro sorgulama ekranı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

E-BORDRO SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Bordro sorgulaması E-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır. Ancak bu sorgulama devlet memurları için geçerlidir. Yani 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel E-Devlet üzerinde hem bordro sorgulama hem de bordro doğrulama işleminden faydalanabilir. E Devlet'e giriş yaptıktan sonra e hizmetler kısmından Maliye Bakanlığı başlığı altında e- Bordro hizmetini görüntüleyebilir, yıl ve ay seçimi yaparak sorgulama yapılabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama) adresine girerek maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

MAAŞ BORDROSUNDA HANGİ BİLGİLER YER ALMAKTADIR?

Maaş bordronuzda T.C. kimlik numaranız, adınız, soyadınız, SGK sicil numaranız, vergi numaranız ve imzanız bulunmaktadır. Aldığınız net ve brüt maaş, sigorta prim ödemeniz, maaşınızdaki kesintiler gibi bilgiler yazar. Maaş bordrosu, işçileri tek tek bilgilerinin olduğu ücret hesap pusulası şeklinde ve işletmenin bütününü bölüm bölüm veya toplu olarak gösteren listeler şeklinde olmalıdır.

ÖZEL SEKTÖRDE MAAŞ BORDROSU ÇIKARMA İŞLEMİ

Özel sektörde çalışanlar maaş bordrosu alabilmek için çalıştıkları kurumun İnsan Kaynakları departmanına başvurarak maaş bordrolarını elde edebilir. Memurlar bordro sorgulamalarını E devlet üzerinden yapabilir. Sistem üzerinden geçmişe yönelik maaş bilgisi de görüntülenebilir.