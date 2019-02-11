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İhtiyaç kredisi borcu olanlar rahatlayacak! İhtiyaç kredileri de 60 aya kadar yapılandırılabilecek

Kart larına düşük faizli yapılandırma fırsatı sürerken, ihtiyaç kredisi borcu olanlar da rahatlayacak. Bugünden itibaren borçlar 60 aya kadar yapılandırılabilecek.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, finansal istikrarı korumak için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini vurgularken; kredi kartı borçlarının yapılandırılmasının ardından önemli bir adım daha geldi.

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