Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "İstanbul Batı Çeltik ve Tekirdağ Kapaklı sahalarında doğalgaz keşfedildi" dedi. Trakya'da birkaç yıldır çalışmaların sürdüğünü belirten Dönmez, "Küçük bir doğalgaz keşfimiz oldu. Pazartesi günü sahayı inceleyeceğiz. Oradan detayları vereceğiz" diye konuştu. Dönmez, "Petrol ve gaz maliyetlerindeki iyileştirmeler anında faturalara yansıyacak" dedi.
- Ekonomi
- 09.02.2019
- Gazete
Trakya’da gaz bulundu
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