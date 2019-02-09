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’da gaz bulundu

Trakya’da gaz bulundu
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "İstanbul Batı Çeltik ve Tekirdağ Kapaklı sahalarında keşfedildi" dedi. 'da birkaç yıldır çalışmaların sürdüğünü belirten Dönmez, "Küçük bir doğalgaz keşfimiz oldu. Pazartesi günü sahayı inceleyeceğiz. Oradan detayları vereceğiz" diye konuştu. Dönmez, " ve gaz maliyetlerindeki iyileştirmeler anında faturalara yansıyacak" dedi.

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