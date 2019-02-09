Dolar ne kadar? Haftalık bazda euro yüzde 0,52 değer kaybederken, dolar yüzde 0,63 değer kazandı. Dünkü kapanışta, dolar en düşük 5.2336 lirayı ve en yüksek 5.2781 lirayı gördükten sonra 5.25– 5.26 lira aralığında, euro ise en düşük 5.9391 lirayı ve en yüksek 5.9971 lirayı gördükten sonra 5.95 – 5.96 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 9 Şubat güncel döviz kuru...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Saat 10.20 itibarıyla dolar ve euro fiyatları şu şekilde;

DOLAR:

ALIŞ: 5,2492

SATIŞ: 5,2529

EURO:

ALIŞ: 5,9441

SATIŞ: 5,9491