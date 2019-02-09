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  • 09.02.2019 09:58
  • Son Güncelleme: 09.02.2019 09:58

yükselişte! 9 Şubat gram altın, çeyrek altın ve tam Canlı rakamlar

yükseliş trendini sürdürüyor. Genellikle yatırım için ya da hediye amaçlı kullanılan altının gram fiyatı, dün kapanışta 0,14 yükselişle işlem gördü. Peki, , ve bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler haberimizde. İşte 9 Şubat güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı?

Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Altın piyasasında, en düşük 220 bin 800 lira, en yüksek 221 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 221 bin 400 liradan tamamladı. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI
220,93
221,08

ÇEYREK ALTIN FİYATI
353,49
361,47

YARIM ALTIN FİYATI
704,78
722,93

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