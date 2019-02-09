Çipli kimlik para çekecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda yapılan çalışmayla Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının kullanım alanları yangınlaştırılacak. Çipli kimlik kartına entegre elektronik imza sayısı artırılacak. Çevrimiçi alışverişten dijital bankacılık işlemlerine, sağlık hizmetlerinden noter hizmetlerine, sosyal medya hesaplarının yönetilmesine kadar birçok alanda kimlik kartı kullanılacak. Bankalarla yapılacak entegrasyon ile ATM'lerden para çekilebilecek.
HASAN AY
HASAN AY
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