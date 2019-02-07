Sözleşmeli öğretmenlere iyi haber: Zorunlu hizmet 3 yıla inecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerin belirli bir ilde zorunlu hizmet sürelerinin 6 yıldan 3 yıla indirilmesine yönelik bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Öğretmen tedarikindeki en problemli bölgemiz Marmara" dedi. Selçuk, Öğretmenlik Meslek Kanunu için hazırlık yapıldığını vurgulayarak, "Okullar arasındaki kalite farkının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.