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  • 07.02.2019 08:38
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 08:47

İşsize 8 büyük destek | Ayda 3 bin 41 lira ve yeni meslek

Hükümet çalışanlar kadar işsizleri de düşünüyor. maaşını almak kolaylaştırılıp miktar 2 bin 10 liraya kadar çıkartılırken yeni iş imkânları ve kurslar açılıp günlük ödeme de yapılıyor. Peki, bu imkanlardan nasıl yararlanıyor? İş imkanları ve kursları neler? Detaylar haberimizde...



Hükümet, işsizlikle mücadelede başarılar elde ederken istihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulamayı da hayata sokuyor. Yeni işçi alımlarında tüm vergi ve primler ödenirken işverenlere de asgari ücret desteği başlatıldı.

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