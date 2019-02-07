Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son günlerde oluşan yüksek gıda fiyatlarına ilişkin müdahelenin olacağını söyledi. Önümüzdeki hafta gerekli aksiyonun alınacağını ve aracıların azaltılarak ürünlerde fiyatların düşürüleceğini söyleyen Pakdemirli, "Vatandaşın daha ucuz gıda yemesini önümüzdeki haftalardan itibaren sağlayacağız." dedi.

Marketlerde satılan ambalajlı ürünlerin rahatlıkla tüketilebileceğini belirten Pakdemirli, şüphelenilen ürünler için ise ALO 174'e ihbarda bulunulması gerektiğini söyledi.