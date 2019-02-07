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  • 07.02.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 09:52

Son dakika... Bakan Pakdemirli'den ndaki artışla ilgili flaş açıklama

Tarım ve , ndaki artışa yönelik önümüzdeki haftadan itibaren gerekli aksiyonun alınacağını ve aracı sayısının azaltılacağını söyledi.

Hükümet duyurdu! Gıda fiyatlarıyla ilgili flaş hazırlık

Tarım ve son günlerde oluşan yüksek na ilişkin müdahelenin olacağını söyledi. Önümüzdeki hafta gerekli aksiyonun alınacağını ve aracıların azaltılarak ürünlerde fiyatların düşürüleceğini söyleyen Pakdemirli, "Vatandaşın daha ucuz gıda yemesini önümüzdeki haftalardan itibaren sağlayacağız." dedi.

Marketlerde satılan ambalajlı ürünlerin rahatlıkla tüketilebileceğini belirten Pakdemirli, şüphelenilen ürünler için ise ALO 174'e ihbarda bulunulması gerektiğini söyledi.

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