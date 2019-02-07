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Kamuya 4 bin yeni kadro

Kamuya 4 bin yeni kadro
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2019'un ilk kadro dağılımı yapıldı. Bakanlık ve kurumlara 768 kadro ihdas edildi. 'na 359, 'na 40, 'e 96, Devlet Arşivleri Başkanlığı'na 127 kadro ihdası yapıldı. 127 üniversiteye de 3 bin 200 kişilik kadro açılması öngörülüyor.

Hazal ATEŞ

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