Kamuya 4 bin yeni kadro

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2019'un ilk kadro dağılımı yapıldı. Bakanlık ve kurumlara 768 kadro ihdas edildi. Adalet Bakanlığı'na 359, Milli Eğitim Bakanlığı'na 40, Diyanet'e 96, Devlet Arşivleri Başkanlığı'na 127 kadro ihdası yapıldı. 127 üniversiteye de 3 bin 200 kişilik kadro açılması öngörülüyor.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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