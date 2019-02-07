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  • 07.02.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 09:26

son dakika! 7 Şubat , , tam oldu? Canlı rakamlar

düşecek mi, yükselecek mi? Yatırımcılar bu sorulara yanıt arıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da dün kapanışta altının gram fiyatı, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 221,00 liradan işlem gördü. Peki, bugün , ve fiyatı ne kadar oldu? İşte 7 Şubat altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları güçlü doların baskısıyla bir haftadan uzun sürenin dip seviyesine geriledi ancak yavaşlayan küresel ekonomik büyüme ve ABD hükümetinin tekrar kapatılma endişeleri altının 1,300 dolar seviyesinin üzerinde kalmasını sağladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI
220,68
220,83

ÇEYREK ALTIN FİYATI
353,09
361,05

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