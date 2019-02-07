Altın fiyatları güçlü doların baskısıyla bir haftadan uzun sürenin dip seviyesine geriledi ancak yavaşlayan küresel ekonomik büyüme ve ABD hükümetinin tekrar kapatılma endişeleri altının 1,300 dolar seviyesinin üzerinde kalmasını sağladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Şubat güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir.
GRAM ALTIN FİYATI
220,68
220,83
ÇEYREK ALTIN FİYATI
353,09
361,05
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.