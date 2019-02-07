Altın fiyatları güçlü doların baskısıyla bir haftadan uzun sürenin dip seviyesine geriledi ancak yavaşlayan küresel ekonomik büyüme ve ABD hükümetinin tekrar kapatılma endişeleri altının 1,300 dolar seviyesinin üzerinde kalmasını sağladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

220,68

220,83

ÇEYREK ALTIN FİYATI

353,09

361,05