Anneye 2 bin 420 TL | Annelere yapılan ödemeden kimler faydalanabilir?

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. İŞKUR tarafından sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları'na katılan anneler, 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteğinden yararlanıyor. İş öğrenen annelere ödeme de yapılıyor. Programlara katılanlara günlük 77,70 lira veriliyor. Böylece anneler iş tecrübesi kazanırken, aylık olarak da (26 gün üzerinden) 2 bin 420 lira ödemeden yararlanabiliyor.
- Ekonomi
- 07.02.2019
- Gazete
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