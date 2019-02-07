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Anneye 2 bin 420 TL | Annelere yapılan ödemeden kimler faydalanabilir?

’na katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara, hem günlük 77,70 lira cep harçlığı hem de aylık 400 lira bakım desteği ödeniyor.

Anneye 2 bin 420 TL
Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. tarafından sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen 'na katılan anneler, 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteğinden yararlanıyor. İş öğrenen annelere ödeme de yapılıyor. Programlara katılanlara günlük 77,70 lira veriliyor. Böylece anneler iş tecrübesi kazanırken, aylık olarak da (26 gün üzerinden) 2 bin 420 lira ödemeden yararlanabiliyor.

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