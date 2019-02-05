tazminatında gelir vergisi kesintisinin iade edilmesine ilişkin düzenleme binlerce çalışanın yüzünü güldürdü. Ücretlilerden kesilenoranıarasında değişiyor. 14 bin 800 liraya kadar yıllık geliri olanlarvergi öderken, bu miktar yılda 120 bin liradan fazla kazananlar için'i buluyor. İşçinin kıdemi ve ikale sözleşmesindeki miktar ve vergi dilimi yükseldikçe alınacak. Bu kapsamda yaklaşık 180 milyon liralık vergi iade edilecek. Çalışanların gözü vergi iadesine ilişkin tebliğe çevrilirken, konuyla ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları şöyle;