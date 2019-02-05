Kıdem tazminatında gelir vergisi kesintisinin iade edilmesine ilişkin düzenleme binlerce çalışanın yüzünü güldürdü. Ücretlilerden kesilen gelir vergisi oranı yüzde 15-35 arasında değişiyor. 14 bin 800 liraya kadar yıllık geliri olanlar yüzde 15 vergi öderken, bu miktar yılda 120 bin liradan fazla kazananlar için yüzde 35'i buluyor. İşçinin kıdemi ve ikale sözleşmesindeki miktar ve vergi dilimi yükseldikçe alınacak vergi iadesi de artacak. Bu kapsamda yaklaşık 180 milyon liralık vergi iade edilecek. Çalışanların gözü vergi iadesine ilişkin tebliğe çevrilirken, konuyla ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları şöyle;
- Ekonomi
- 05.02.2019
- Gazete
Kıdem tazminatında vergi iadesi müjdesi! Hangi çalışana ne kadar ödeme yapılacak?
Kıdem tazminatında vergi iadesi ile binlerce çalışana 180 milyon lira iade edilecek. 200 bin lira tazminatla ayrılan 15 yıllık çalışana 24 bin lira ödenecek.
Kıdem tazminatında gelir vergisi kesintisinin iade edilmesine ilişkin düzenleme binlerce çalışanın yüzünü güldürdü. Ücretlilerden kesilen gelir vergisi oranı yüzde 15-35 arasında değişiyor. 14 bin 800 liraya kadar yıllık geliri olanlar yüzde 15 vergi öderken, bu miktar yılda 120 bin liradan fazla kazananlar için yüzde 35'i buluyor. İşçinin kıdemi ve ikale sözleşmesindeki miktar ve vergi dilimi yükseldikçe alınacak vergi iadesi de artacak. Bu kapsamda yaklaşık 180 milyon liralık vergi iade edilecek. Çalışanların gözü vergi iadesine ilişkin tebliğe çevrilirken, konuyla ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları şöyle;
- Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
- TOKİ Mayıs ayı ucuz konut projeleri! İşte başvuru şartları
- Emekliye 4 ayrı zam oranı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.