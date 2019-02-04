Özel okullar 2019-2020 dönemi için erken kayıt ücretlerini açıklamaya başladı. Yüzde 26'ları bulan zamlar velileri şaşırttı. Ortalama 20 bin lira olan özel okulların yıllık ücreti 25 bin liraya çıktı. Özel okul ücretleriyle beli bükülen veliye bir darbe de yemek fiyatlarıyla yapıldı.
5 YILDIZLI YEMEK:
Eğitim ücretine zamda enflasyon ortalamasının 5 puan üzeri gibi bir tavan artış oranı bulunurken, yemek cephesinde böyle bir sınır yok. Özel okullar adeta restoranlarla yarışa girdi. 2018- 2019 için günlük 38 lirayı, yıllık 6 bin 800 lirayı bulan yemek faturaları yeni dönem için 7 bin lirayı aştı.
AĞIR KİTAP:
Kitap, kırtasiye maliyetleri de velinin bütçesini sarsıyor. Çoğunluğu ithal olan ürünler zamlardan nasibini alırken, piyasada 1 lira olan bir kalem için özel okulun biçtiği fiyat 5 katına kadar çıkıyor. Kimi okullar da 'marka' şartıyla, bütçeleri bir kez daha zorluyor.
LÜKS FORMA:
Kıyafetler piyasadaki muadillerinin en az 2 katı. 1 öğrenci için ortalama maliyet yıllık 2 bin lirayı buluyor.
SINIR % 26.67
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) özel okulların fiyat artışlarına ilişkin sınırlaması bulunuyor. Buna göre, ara yıllarda artış oranının hesaplanmasında, 12 aylık ortalamalara göre Y.İ,ÜFE+TÜFE/ 2 oranına en fazla yüzde 5 ilave edilebiliyor. Ocak 2018- 2019 arasındaki 12 aylık ortalamalara göre; özel okullara yüzde 26.67'ye varan zam yapma imkanı doğuyor.
Özlem KAMER TERCANLI
5 YILDIZLI YEMEK:
Eğitim ücretine zamda enflasyon ortalamasının 5 puan üzeri gibi bir tavan artış oranı bulunurken, yemek cephesinde böyle bir sınır yok. Özel okullar adeta restoranlarla yarışa girdi. 2018- 2019 için günlük 38 lirayı, yıllık 6 bin 800 lirayı bulan yemek faturaları yeni dönem için 7 bin lirayı aştı.
AĞIR KİTAP:
Kitap, kırtasiye maliyetleri de velinin bütçesini sarsıyor. Çoğunluğu ithal olan ürünler zamlardan nasibini alırken, piyasada 1 lira olan bir kalem için özel okulun biçtiği fiyat 5 katına kadar çıkıyor. Kimi okullar da 'marka' şartıyla, bütçeleri bir kez daha zorluyor.
LÜKS FORMA:
Kıyafetler piyasadaki muadillerinin en az 2 katı. 1 öğrenci için ortalama maliyet yıllık 2 bin lirayı buluyor.
SINIR % 26.67
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) özel okulların fiyat artışlarına ilişkin sınırlaması bulunuyor. Buna göre, ara yıllarda artış oranının hesaplanmasında, 12 aylık ortalamalara göre Y.İ,ÜFE+TÜFE/ 2 oranına en fazla yüzde 5 ilave edilebiliyor. Ocak 2018- 2019 arasındaki 12 aylık ortalamalara göre; özel okullara yüzde 26.67'ye varan zam yapma imkanı doğuyor.
Özlem KAMER TERCANLI
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