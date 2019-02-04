Altın fiyatları ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin ilerleme kaydederek risk iştahının artmasıve doların değer kazanmasıyla birlikte geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Perşembe günü 1,326.3 dolar ile 26 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 0.4 kayıpla 1,312.56 dolara indi. Bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR

GRAM ALTIN FİYATI

221,31

221,50

ÇEYREK ALTIN FİYATI

354,09

362,15