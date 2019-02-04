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  • 04.02.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 04.02.2019 09:38

nda son dakika! 4 Şubat Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

nda yatay seyir sürüyor. Altın, doların değer kazanmasıyla birlikte geriledi. Türkiye'de yatırım araçları olarak en çok tercih edilenler arasında yer alan altının gram fiyatı, geçtiğimiz hafta kapanışta 0,14 artışla 221,20 liradan tamamlamıştı. Yatırımcılar haftanın ilk mesai gününde piyasadan gelecek verilere kilitlendi. İşte gram altın, çeyrek altın ve tam oldu? sorularının yanıtı...

Altın fiyatları ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin ilerleme kaydederek risk iştahının artmasıve doların değer kazanmasıyla birlikte geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Perşembe günü 1,326.3 dolar ile 26 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 0.4 kayıpla 1,312.56 dolara indi. Bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR

GRAM ALTIN FİYATI
221,31
221,50

ÇEYREK ALTIN FİYATI
354,09
362,15

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