Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı | İhracatta büyük artış Ocak ayında ihracat %5,9 artışla 13,1 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık olarak 2019 yılı boyunca dış ticaret verilerimizi hem özel hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacağız."

Bakan Pekcan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Ocak ayında özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,9 artışla 13,17 milyar dolar. Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 6,33 artışla 13,9 milyar dolar. Ayrıntılar geliyor... Ayrıntılar geliyor... TÜM MANŞETLER