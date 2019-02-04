Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı

Bakan Pekcan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Ocak ayında özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,9 artışla 13,17 milyar dolar.
Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 6,33 artışla 13,9 milyar dolar.Ayrıntılar geliyor...
Bakan Pekcan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Ocak ayında özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,9 artışla 13,17 milyar dolar.
Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 6,33 artışla 13,9 milyar dolar.Ayrıntılar geliyor...
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