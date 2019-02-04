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  • 04.02.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 04.02.2019 11:31

Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı | İhracatta büyük artış

Ocak ayında ihracat %5,9 artışla 13,1 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık olarak 2019 yılı boyunca dış ticaret verilerimizi hem özel hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacağız."

Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı

Bakan Pekcan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ocak ayında özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,9 artışla 13,17 milyar dolar.

Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 6,33 artışla 13,9 milyar dolar.

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