Dolar Cuma günü yen karşısında yaklaşık bir ayın en sert kazanımlarını elde ettikten sonra bugün 109.53 yen ile yatay seyretti. Açıklanan beklentilerden güçlü veriler ABD ekonomisinin ivme kaybettiği endişelerini ortadan kaldırırken, Fed'in bu yıl faiz indirmek zorunda kalacağına yönelik beklentiler azaldı. Peki, bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Şubat güncel döviz kurları...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,2260 5,2270

Avro 5,9820 5,9830

Sterlin 6,8140 6,8470

ANKARA

ABD Doları 5,2000 5,2500

Avro 5,9450 6,0050

Sterlin 6,7510 6,9030