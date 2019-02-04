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  • 04.02.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 04.02.2019 09:42

ne kadar oldu? 4 Şubat güncel dolar ve fiyatları kaç TL? ()

güçlü ABD istihdam ve imalat sektörü verilerinin ardından yen karşısında değer kazandı. Cuma kapanışta doların satış fiyatı 5,2130 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9860 lira olmuştu. Peki, bugün dolar ve fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Şubat güncel ...

Dolar ne kadar oldu?

Dolar Cuma günü yen karşısında yaklaşık bir ayın en sert kazanımlarını elde ettikten sonra bugün 109.53 yen ile yatay seyretti. Açıklanan beklentilerden güçlü veriler ABD ekonomisinin ivme kaybettiği endişelerini ortadan kaldırırken, Fed'in bu yıl faiz indirmek zorunda kalacağına yönelik beklentiler azaldı. Peki, bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Şubat güncel döviz kurları...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,2260 5,2270
Avro 5,9820 5,9830
Sterlin 6,8140 6,8470

ANKARA
ABD Doları 5,2000 5,2500
Avro 5,9450 6,0050
Sterlin 6,7510 6,9030

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