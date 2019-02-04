Dolar Cuma günü yen karşısında yaklaşık bir ayın en sert kazanımlarını elde ettikten sonra bugün 109.53 yen ile yatay seyretti. Açıklanan beklentilerden güçlü veriler ABD ekonomisinin ivme kaybettiği endişelerini ortadan kaldırırken, Fed'in bu yıl faiz indirmek zorunda kalacağına yönelik beklentiler azaldı. Peki, bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Şubat güncel döviz kurları...
DOLAR VE EURO NE KADAR?
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,2260 5,2270
Avro 5,9820 5,9830
Sterlin 6,8140 6,8470
ANKARA
ABD Doları 5,2000 5,2500
Avro 5,9450 6,0050
Sterlin 6,7510 6,9030
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.