İŞKUR'UN yeni programı, öğrencilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını ve çalışma disiplini kazanmalarını amaçlıyor. Programa göre; üniversite öğrencileri Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarında 3 ay süreyle çalışabilecek. Üniversite öğrencilerine yönelik toplum yararına programlara lisans ve önlisans öğrencileri katılabilecek.
Katılımcıya, günlük asgari ücret miktarının gün sayısı ile çarpımıyla bulunan miktar ödenecek. Üniversite öğrencilerine yönelik Toplum Yararına Programlar'ın uygulama süresi haftada 3 gün olmak üzere günlük 8 saat şeklinde düzenlendi. Öğrencilere, çalıştıkları her gün için 67,36 lira ödenecek. 36 gün çalışan, 2 bin 425 lira alacak.
Katılımcıya, günlük asgari ücret miktarının gün sayısı ile çarpımıyla bulunan miktar ödenecek. Üniversite öğrencilerine yönelik Toplum Yararına Programlar'ın uygulama süresi haftada 3 gün olmak üzere günlük 8 saat şeklinde düzenlendi. Öğrencilere, çalıştıkları her gün için 67,36 lira ödenecek. 36 gün çalışan, 2 bin 425 lira alacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.