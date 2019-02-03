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liye 2 bin 425 TL

Gençler, bu yazdan itibaren toplum yararına çalışıp, cep harçlığını kazanacak. liler 3 ay boyunca haftada 3 gün çalışarak toplamda 2 bin 425 lira harçlık alabilecek.

Üniversiteliye 2 bin 425 TL
İŞKUR'UN yeni programı, öğrencilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını ve çalışma disiplini kazanmalarını amaçlıyor. Programa göre; öğrencileri Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarında 3 ay süreyle çalışabilecek. Üniversite öğrencilerine yönelik toplum yararına programlara lisans ve önlisans öğrencileri katılabilecek.



Katılımcıya, günlük asgari ücret miktarının gün sayısı ile çarpımıyla bulunan miktar ödenecek. Üniversite öğrencilerine yönelik Toplum Yararına Programlar'ın uygulama süresi haftada 3 gün olmak üzere günlük 8 saat şeklinde düzenlendi. Öğrencilere, çalıştıkları her gün için 67,36 lira ödenecek. 36 gün çalışan, 2 bin 425 lira alacak.

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