Piyasalar hafta sonu kapalı olsa da vatandaşlar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. En önemli yatırım araçlarından biri olan altında yaşanan değişimler yakından takip ediliyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla da altına olan ilgi artış göstermeye başladı.

Altın piyasalarındaki dalgalanma şaşırtıyor. Dün yükselişte olan gram altın ve ons fiyatı bugün düşüşe geçti. Haftalık olarak altın piyasasına baktığımızda Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatının %1 artışla 221,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,96 değer kazancıyla 1.477,00 lira olduğu görüldü. Geçen hafta 357,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatının da bu hafta 361,00 liraya yükseldiği dikkat çekti. Altının yeni haftaya nasıl başlayacağı ise merak konusu...



İşte 3 Şubat'ta altın fiyatlarının kaç liradan satıldığı…





Gram altın: 220,68

Çeyrek altın: 362,12

Yarım altın: 724,38

Cumhuriyet altını: 1.487,00

Altın ONS fiyatı: 1.317,95

22 Ayar Altın TL/Gr: 201,99

18 Ayar Altın TL/Gr: 161,68

14 Ayar Altın TL/Gr: 126,24