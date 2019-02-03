Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da adeta adım atacak yer kalmadı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Uludağ'a aktı. Teleferik önünde uzun kuyruklar oluştururken, manzara seyretmek isteyenler de telesiyej önlerinde saatlerce beklemek zorunda kaldı.