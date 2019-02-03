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'da adım atacak yer kalmadı

Tatilciler, kar tatili için ’a aktı. Kayak pisti doldu taştı. Bölgede adeta adım atacak yer kalmadı.

Doludağ
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da adeta adım atacak yer kalmadı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Uludağ'a aktı. Teleferik önünde uzun kuyruklar oluştururken, manzara seyretmek isteyenler de telesiyej önlerinde saatlerce beklemek zorunda kaldı.

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