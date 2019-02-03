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  • 03.02.2019 11:03
  • Son Güncelleme: 03.02.2019 11:07

Dolar bugün ne kadar? 3 Şubat Dolar ve Euro fiyatları kaç lira?

Önemli yatırım araçlarından biri olan Dolar, bugün kaç liradan işlem görüyor? Vatandaşların merak ettiği ve sıklıkla araştırdığı Dolar fiyatları haftalık olarak düşüşe uğrasa da bugün ne kadar? Euro fiyatlarının güncel durumu da merak ediliyor.

Dolar bugün ne kadar?

Dolar ve Euro fiyatları günlük olarak takip ediliyor. Vatandaşlar için önemli olan ve yatırım için tercih edilen dolar ve Euro fiyatları 3 Şubat'ta ne kadardan alınıp satılıyor? Piyasalar hafta sonu kapalı olsa da güncel fiyatları haberimizde bulabilirsiniz.

Haftalık olarak bakıldığında ABD dolarının %1,31 azalarak 5,2130 liraya, Euro'nın da % 0,37 değer kaybederek 5,9860 liraya düştüğü görüldü. Yeni haftaya piyasaların nasıl başlayacağı şimdiden merak edilmeye başlandı.

3 Şubat 2918 Dolar ve Euro fiyatları...

DOLAR:
ALIŞ: 5,2051
SATIŞ: 5,2094

EURO:
ALIŞ: 5,9668
SATIŞ: 5,9721

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