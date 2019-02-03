Dolar bugün ne kadar? 3 Şubat Dolar ve Euro fiyatları kaç lira?

Dolar ve Euro fiyatları günlük olarak takip ediliyor. Vatandaşlar için önemli olan ve yatırım için tercih edilen dolar ve Euro fiyatları 3 Şubat'ta ne kadardan alınıp satılıyor? Piyasalar hafta sonu kapalı olsa da güncel fiyatları haberimizde bulabilirsiniz.



Haftalık olarak bakıldığında ABD dolarının %1,31 azalarak 5,2130 liraya, Euro'nın da % 0,37 değer kaybederek 5,9860 liraya düştüğü görüldü. Yeni haftaya piyasaların nasıl başlayacağı şimdiden merak edilmeye başlandı.

3 Şubat 2918 Dolar ve Euro fiyatları...

DOLAR:

ALIŞ: 5,2051

SATIŞ: 5,2094



EURO:

ALIŞ: 5,9668

SATIŞ: 5,9721