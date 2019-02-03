2018 yılı finansal tablolarını açıklayan Garanti Bankası'nın konsolide finansal tablolarına göre, aktif büyüklüğü 399 milyar 153 milyon 601 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Ekonomiye sağladığı destek 311 milyar 176 milyon 277 bin TL oldu. Genel Müdür Fuat Erbil, "Proaktif yönetimimiz, yetkin çalışan kaynağımız ve ihtiyatlı risk politikalarımızla güçlü bilanço yapımızı korurken, ekonomiye katkı sağlamaya devam ettik" dedi.
- Ekonomi
- 03.02.2019
- Gazete
Garanti’den 400 milyarlık büyüklük
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