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da 22 yılın rekoru

Borsada 22 yılın rekoru
Ağustos ayındaki kur saldırısını, eylül ayında açıkladığı Yeni Ekonomi Programı ile bertaraf edip, makro hedeflerinin tümünü yakalayan , ocak ayında yatırımcıların akınına uğradı. Küresel piyasalarda artan risk iştahının da desteğini arkasına alan 'da BIST-100 Endeksi endeks yüzde 14.03 ile son 22 yılın en iyi ocak performansına imza attı. BIST 100 endeksi 1997'nin ocak ayında yüzde 64.5 değer kazanmıştı. , ocakta dünya borsaları endeksinin iki katı kadar yükselirken, gelişmiş ülke borsalarının tamamını solladı. Borsa İstanbul, gelişmekte olan ülke borsaları arasında yüzde 20 yükselen Arjantin'den sonra ikinci sırada yer aldı.

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