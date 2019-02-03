Borsada 22 yılın rekoru

Ağustos ayındaki kur saldırısını, eylül ayında açıkladığı Yeni Ekonomi Programı ile bertaraf edip, makro hedeflerinin tümünü yakalayan Türkiye, ocak ayında yatırımcıların akınına uğradı. Küresel piyasalarda artan risk iştahının da desteğini arkasına alan Borsa İstanbul'da BIST-100 Endeksi endeks yüzde 14.03 ile son 22 yılın en iyi ocak performansına imza attı. BIST 100 endeksi 1997'nin ocak ayında yüzde 64.5 değer kazanmıştı. Borsa İstanbul, ocakta dünya borsaları endeksinin iki katı kadar yükselirken, gelişmiş ülke borsalarının tamamını solladı. Borsa İstanbul, gelişmekte olan ülke borsaları arasında yüzde 20 yükselen Arjantin'den sonra ikinci sırada yer aldı.
- Ekonomi
- 03.02.2019
- Gazete
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