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  • 01.02.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 01.02.2019 09:35

düşüyor! 1 Şubat 2019 dolar ve ne kadar, kaç TL oldu? ()

fiyatları, FED'in faiz kararıyla TL karşısında düşüş eğilimine girerek dün 5.16'yı görmüştü. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,1760 lira, nun satış fiyatı ise 5,9630 lira olmuştu. Peki, bugün dolar ve İşte 1 Şubat güncel ...

Dolar düşüşe geçti

Dolar endeksi 95.60 ile yatay seyrediyor. Endeks geçen hafta yüzde 0.6 düşüş kaydettikten sonra bu haftayı ekside bitirmeye hazırlanıyor. Fed'in faiz artırımları konusunda daha temkinli bir yaklaşım benimsemesiyle doların bu yıl değer kaybetmesi bekleniyor. Peki, dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 1 Şubat güncel döviz kuru...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2000 liradan, avro 5,9500 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,1980 liradan alınan dolar, 5,2000 liradan satılıyor. 5,9480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9500 lira olarak belirlendi.

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