Altın fiyatları yatırımcıların ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasına varabileceğine ilişkin iyimserlikle riskli varlıklara yönelmesiyle geriledi. Ancak fiyatlar ABD'de faiz artırımlarına ara verileceği sinyalleriyle ikinci haftalık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor. Bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 1 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI

220,41

220,56

ÇEYREK ALTIN FİYATI

352,65

360,61