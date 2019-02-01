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  • 01.02.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 01.02.2019 09:35

1 Şubat! Bugün , ve tam oldu? Anlık rakamlar

yatay seyrini sürdürüyor. Türkiye'de yatırım araçları olarak ön planda tutulan altının gram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 0,85 azalışla 220,90 liradan tamamladı. Bugün , ve tam oldu? İşte 1 Şubat ...

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları yatırımcıların ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasına varabileceğine ilişkin iyimserlikle riskli varlıklara yönelmesiyle geriledi. Ancak fiyatlar ABD'de faiz artırımlarına ara verileceği sinyalleriyle ikinci haftalık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor. Bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 1 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI
220,41
220,56

ÇEYREK ALTIN FİYATI
352,65
360,61

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