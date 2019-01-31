Hükümet, finansal sistemde 6 dev adım için düğmeye bastı. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında önceki gün toplandı. Toplantıda alınan karara göre; Milli Reyting Kuruluşu ve İpotek Finansman Kuruluşu oluşturulacak. Kamu bankalarının ortak ATM ve ortak kart projesi yaşama geçirilecek. Konkordato sisteminde suistimallerin önüne geçilecek. Dengeleme sürecinin işgücü piyasasına etkisi değerlendirilecek, reel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak. Kur risklerinin yönetilmesine ilişkin önlemler alınacak. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin 3'üncü toplantısına; Merkez Bankası, BDDK, SPK, Türkiye Bankalar Birliği başkanları ve Borsa İstanbul Genel Müdürü katıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre; toplantıda konkordatolar, yeniden yapılandırma süreçleri, kamu bankalarının ortak ATM ve kart projeleri, Milli Reyting Kuruluşu ve İpotek Finansman Kuruluşu oluşturulması süreçleri ele alındı.
KOLAY KREDİ İMKANI
İlk adımda küçük işletmelerin derecelendirme notlarına ilişkin veri altyapısını sağlamak için Milli Reyting Kuruluşu kurulacak. Bu kuruluş bankaların daha kolay kredi vermesinin de önünü açacak. Toplantıda, Milli Reyting Kuruluşu kurulum süreci tüm boyutuyla değerlendirildi. İpotek Finansman Kuruluşu kurulması süreci konularında yürütülen çalışmalar da ayrıntılı bir şekilde ele alındı.
HAZAL ATEŞ
KOLAY KREDİ İMKANI
İlk adımda küçük işletmelerin derecelendirme notlarına ilişkin veri altyapısını sağlamak için Milli Reyting Kuruluşu kurulacak. Bu kuruluş bankaların daha kolay kredi vermesinin de önünü açacak. Toplantıda, Milli Reyting Kuruluşu kurulum süreci tüm boyutuyla değerlendirildi. İpotek Finansman Kuruluşu kurulması süreci konularında yürütülen çalışmalar da ayrıntılı bir şekilde ele alındı.
HAZAL ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.