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  • 30.01.2019 13:18
  • Son Güncelleme: 30.01.2019 13:42

Bakan Albayrak: kurulum süreci görüşüldü

ve toplantısı gerçekleşti. Toplantıda, konkordatolar ve bunun suistimal edilmemesi için devreye alınacak tedbirler, yeniden yapılandırma süreçleri, kamu larının ortak ve kart projeleri, ve İpotek Finansman Kuruluşu oluşturulması süreçleri ele alındı.

Bakan Albayrak'tan Milli Reyting Kuruluşu açıklaması

ve 'nin (FİKKO) üçüncü toplantısında, konkordatolar, yeniden yapılandırma süreçleri, kamu larının ortak ve kart projeleri ile , İpotek Finansman Kuruluşu oluşturulması süreci ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin üçüncü toplantısı Bakan başkanlığında dün gerçekleştirildi.

Toplantıda, küresel finansal piyasalardaki gelişmeler, bunların 'deki finansal ve reel sektöre etkileri ve bu çerçevede alınmakta olan tedbirler, ekonomik dengelenme sürecinin özellikle iş gücü piyasasına etkisi ve bu kapsamda istihdama yönelik önlemler, reel sektör firmalarının finansmana erişimi, kredi büyümesi ile ilgili alınacak tedbirler ve kur risklerinin yönetilmesi ele alındı.

Kamu bankalarının tasarruf ve etkin operasyon amacıyla gerçekleştirecekleri ortak ATM ve ortak kart projelerine ilişkin süreçlerin detayları görüşüldü.

Konkordatolar ile ilgili son gelişmeler, yeniden yapılandırma süreçleri ve konkordato mekanizmasının suistimal edilmemesi için devreye alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Milli Reyting Kuruluşu kurulum süreci, sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, yeni ürünler çıkarılması, menkul kıymetleştirmenin kurumsallaşması ve kredi veren kuruluşların uzun vadeli finansmana erişimi için önem taşıyan "İpotek Finansman Kuruluşu" kurulması süreci konularında yürütülen çalışmalar ayrıntılı bir şekilde ele alınırken, uygulanabilecek ilave tedbirler ve düzenleme önerileri değerlendirildi.

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