Zincir marketler fahiş fiyatta birleştiler

Başta sebze ve meyve olmak üzere gıda fiyatlarındaki fahiş fiyatları geri çekmeyerek enflasyonun da yükselmesine neden olan market zincirleri bir süredir Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda... Biz de vatandaşın her gün şikâyet ettiği zincir marketlere gidip, fiyatları araştırdık. Türkiye'nin en çok market sayısına sahip Migros, CarrefourSa, BİM ve A101'in mağazalarını dolaşıp aynı ürün gruplarında alışveriş yaptık. Yapacağımız alışveriş için her markete 200 TL para ayırdık.4 markette de toplam 25 ürün aldık. Ancak her markette aynı marka ürünler olmadığı için bunların sadece aynı olan 15 tanesini karşılaştırabildik. Eve gelip faturaları incelediğimizde gördüğümüz manzara şu: Migros'ta 25 ürün için cepten 185 TL, CarrefourSA'da 172 TL, A101'de 165 TL, BİM'de 160 TL çıkmış...Migros ve CarrefourSa gibi orta ve üst gelir gruplarına hitap eden markaların en büyük kozu kampanya ve indirim etiketleri... Kasada belirli ürünlerde belirli bir miktarın üzerinde alışveriş yapanlara ya da market kartı olanlara indirimler yapılıyor. İndirim marketlerinin en büyük kozu ise bilinen markaların yanında rafa sundukları ve her birini farklı üreticilere ürettirdikleri private label denilen market markaları. Marketlerde en ilginç fiyat etiketleri taze meyve ve sebze reyonlarında görülüyor. Salkım domatesin kilosunu Migros'ta 10.90 TL'ye, BİM'de 9.95 TL'ye alıyorsunuz. Salatalık fiyatında da BİM ve CarrefourSa fiyatları neredeyse aynı. Bakım ürünlerinde de benzer bir tablo var. Migros ve CarrefourSa'da 15.90 liraya satılan Elidor (550 ml) şampuanın fiyatı A101'de de aynı. Marketlerde fiyatların birbirine çok yakın olması gözden kaçmıyor. Yapılan indirim ve kampanya çığırtkanlıkları, 'biz en ucuzuz' söylemleri sadece vatandaşı yanıltan birer koz. En organize marketten, indirim konseptli zincire kadar tümünde fiyatların birbirine yakın olması, rekabet açısından da kafalarda soru işareti doğuruyor. Zincir marketler, ayrı kategorilerde faaliyet göstermelerine rağmen, ürün fiyatlarında neredeyse birbirleriyle aynı politikaları izliyor.