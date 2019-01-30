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  • 30.01.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 30.01.2019 09:32

! 30 Ocak Çarşamba gram altın, çeyrek altın ve tam oldu? Canlı rakamlar

yükseliş trendini sürdürüyor. Son 7 ayın en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı dün kapanışta, yüzde 0,54 yükselişle 223,20 liradan işlem gördü. Yatırım araçlarından en çok tercih edilen gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 30 Ocak ...

Altın fiyatları ABD-Çin ticaret ilişkilerine ilişkin belirsizlik ve Fed'in bu haftaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağı beklentilerinin desteğiyle Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Spot altının ons fiyatı ilk işlemlerde 1,314.10 dolar ile 15 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.2 artışla 1,313.91 dolarda bulunuyor. Bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Ocak altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI
222,98
223,13

ÇEYREK ALTIN FİYATI
356,77
364,82

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