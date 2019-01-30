Altın fiyatları ABD-Çin ticaret ilişkilerine ilişkin belirsizlik ve Fed'in bu haftaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağı beklentilerinin desteğiyle Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Spot altının ons fiyatı ilk işlemlerde 1,314.10 dolar ile 15 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.2 artışla 1,313.91 dolarda bulunuyor. Bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Ocak altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

222,98

223,13

ÇEYREK ALTIN FİYATI

356,77

364,82