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MTV’de yarın son gün
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Perşembe günü dolacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın nde yer alan duyuruya göre, 2019 yılına ait 'nin 1 Ocak'ta başlayan birinci taksit ödeme süresi 'ta sona erecek. Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecek. gib.gov.tr internet sitesi de kullanılabilecek.

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