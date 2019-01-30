MTV’de yarın son gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Perşembe günü dolacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 yılına ait MTV'nin 1 Ocak'ta başlayan birinci taksit ödeme süresi 31 Ocak'ta sona erecek. Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecek. gib.gov.tr internet sitesi de kullanılabilecek.
- Ekonomi
- 30.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.