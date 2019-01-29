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  • 29.01.2019 17:36
  • Son Güncelleme: 29.01.2019 17:46

Taksit düzenlemesi uzatılacak mı?

Cep telefonu satın almak isteyen vatandaşlar kendilerine kaç taksit imkanı tanındığını merak ediyor. Peki cep telefonunda taksit için son tarih ne zaman? Cep telefonunda taksit düzenlemesi uzatılacak mı? İşte cep telefonu alımında taksitlendirme ile ilgili tüketicilerin bilmesi gerekenler...

Cep telefonu satın alırken taksit yaptırma imkanı geçtiğimiz yıllarda sona ermişti. Ancak daha sonra yapılan düzenlemeyle cep telefonu satın alırken vatandaşlara ödenen miktarı kredilendirme imkanı tanındı. Ancak cep telefonu alımında alınan ürünün fiyatına göre taksit sayısı değişiyor ve yapılan son değişiklik için sayılı günler kaldı.

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