Cep telefonu satın alırken taksit yaptırma imkanı geçtiğimiz yıllarda sona ermişti. Ancak daha sonra yapılan düzenlemeyle cep telefonu satın alırken vatandaşlara ödenen miktarı kredilendirme imkanı tanındı. Ancak cep telefonu alımında alınan ürünün fiyatına göre taksit sayısı değişiyor ve yapılan son değişiklik için sayılı günler kaldı.
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