E-reçete yüzde 87’ye ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, E-reçete oranının yüzde 87'ye ulaştığını belirterek, E-reçetelerin yüzde 99 oranında güvenli elektronik imza ile düzenlendiğini açıkladı. Bakan Selçuk, "Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında da kağıt israfının önüne geçtik, hedefimiz zorunlu haller dışında e-reçete kullanımını yüzde 100'e çıkarmaktır" açıklamasında bulundu.
- Ekonomi
- 30.01.2019
- Gazete
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