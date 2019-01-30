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yüzde 87’ye ulaştı

E-reçete yüzde 87’ye ulaştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, oranının yüzde 87'ye ulaştığını belirterek, E-reçetelerin yüzde 99 oranında güvenli elektronik imza ile düzenlendiğini açıkladı. Bakan Selçuk, "'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında da kağıt israfının önüne geçtik, hedefimiz zorunlu haller dışında e-reçete kullanımını yüzde 100'e çıkarmaktır" açıklamasında bulundu.

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