Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor. Asgari ücretteki artış, en düşük doğum izni parasını bin 317 lira artırdı. En düşük izin parası 2018 yılında 5 bin 50 lirayken, bu yıl 6 bin 367 liraya çıktı. Yani asgari ücretli anneye, doğum iznindeyken devlet 6 bin 367 lira ödeyecek. Ayrıca devlet annelere emzirme ödeneği ve doğum yardımı adı altında iki ödeme daha yapıyor.
Bu iki ödemeden, çalışsın çalışmasın tüm anneler yararlanıyor. Doğum yardımı ile ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor. Emzirme ödeneği almak için de kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. 2018'de tutar 149 liraydı. Bu yıl ise 180 liraya çıkartıldı.
Bu iki ödemeden, çalışsın çalışmasın tüm anneler yararlanıyor. Doğum yardımı ile ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor. Emzirme ödeneği almak için de kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. 2018'de tutar 149 liraydı. Bu yıl ise 180 liraya çıkartıldı.
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