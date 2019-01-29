Turizm çıkarması

EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihlerinde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 23'üncü kez İstanbul'da bir araya getirmeye hazırlanıyor. Ekonomi alanında önde gelen isimler ve uzman konuşmacılar, EMITT 2019 panellerinde birçok konuyu masaya yatıracak. Maldivler'den Japonya'ya, Cape Town'dan Hindistan'a birçok ülke ve Türkiye'den çok sayıda belde EMITT'te yer alacak. EMITT, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
- Ekonomi
- 29.01.2019
- Gazete
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