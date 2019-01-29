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Turizm çıkarması

Turizm çıkarması
-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat ı, 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihlerinde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 23'üncü kez 'da bir araya getirmeye hazırlanıyor. Ekonomi alanında önde gelen isimler ve uzman konuşmacılar, EMITT 2019 panellerinde birçok konuyu masaya yatıracak. Maldivler'den 'ya, 'dan 'a birçok ülke ve 'den çok sayıda belde EMITT'te yer alacak. EMITT, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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