Son dakika! Benzine 17 kuruş indirim geldi

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş indirim geldi.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,27 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,20 liradan 6,03 liraya, İzmir'de 6,25 liradan 6,08 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

İSTANBUL'DA BENZİN MOTORİNDEN UCUZ OLACAK

EPGİS verilerine göre, son indirimin pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzin birçok ilde motorinden ucuz hale geldi.

Benzin fiyatları motorin fiyatlarından, Van'da 8, Antalya'da 7, Diyarbakır'da 6,Erzurum'da 4, Mersin'de 3, İstanbul ve Adana'da 2, Kars ve İzmir'de ise 1 kuruş düşük oldu.

Ankara'da benzin fiyatı motorinden 1 kuruş fazla olacak. Trabzon'da ise fiyatlar eşitlendi.